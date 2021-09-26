Хакими: был удивлён поведением Месси

Защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Лионелем Месси.



«Наладить с ним отношения на поле было очень легко. Я отдаю мяч Месси, бегу, а он отправляет мяч туда, где он и должен быть. Был удивлён поведением Месси. Он простой, тихий человек. Я, как и все остальные, не ожидал, что Месси покинет «Барселону». Когда узнал, что он собирается в «ПСЖ», был счастлив. Я играл со многими великими футболистами, но скучал лишь по нему. Горжусь играть и работать рядом с таким футболистом», — приводит слова Хакими L'Equipe.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.