Жена Карпина призвала болельщиков не бросать «Ростов» в сложный период

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, призвала болельщиков поддержать «Ростов» в сложный период. На данный момент клуб занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 6 очков в 8 стартовых матчах.
«Проще всего ругать, осуждать, по-детски эгоистично обвинять в неоправданных надеждах, верить в собственную правоту и претендовать на «я всё знаю лучше всех». Гораздо сложнее поддержать, пережить, постараться понять, в конце концов, просто промолчать…
Я теперь всего лишь болельщица, такая же, как и вы. Я продолжаю ходить на матчи, смотреть дома игры (почти всегда в одиночку и громко). У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему.
Во имя всех этих лет, во имя прекрасных моментов (а их было много), во имя замечательных людей, которых мне подарил этот клуб, во имя двоих детей, которых я за это время родила, во имя моего первого опыта в качестве жены главного тренера.
И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?» — написала Карпина в своём «инстаграме».
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения в национальной команде и в «Ростове», но позже покинул клуб, решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
В «Ростове» его сменил 74-летний российский специалист Юрий Сёмин, известный по работе в московском «Локомотиве». Однако вчера, 25 сентября, стало известно об уходе Сёмина с поста главного тренера ростовчан.
- 26 сентября 2021
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