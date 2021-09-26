Форвард «Дженоа», забивший гол с бутылкой в руке: я не знал, куда её бросить

Нападающий «Дженоа» Маттиа Дестро объяснил курьёзный момент, произошедший во время матча 6-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (3:3).



Напомним, Дестро поразил ворота соперников на 85-й минуте встречи, держа в этот момент бутылку с водой в левой руке. Благодаря этому голу «Дженоа» вышел вперёд в счёте 3:2, однако в компенсированное время форвард «Вероны» Никола Калинич сравнял счёт.



«У меня была судорога, я устал и не знал, куда бросить бутылку, поэтому просто держал её в руке», — приводит слова Дестро Sky Sport Italia.



В текущем сезоне на счету Дестро пять матчей за «Дженоа» во всех турнирах, в которых ему удалось забить четыре мяча. «Верона» и «Дженоа», набрав по 5 очков, занимают 14-е и 15-е места в таблице Серии А.

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