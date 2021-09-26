Веретенников прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Динамо»

Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Веретенников подвёл итоги матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (0:2).

«У нас не получилась игра: не было цельных отрезков. Допустили ошибки и, как следствие, пропустили два мяча. В первом моменте дали легко подать с фланга, после чего не успели перестроиться и накрыть Фомина. Второй мяч пропустили со стандарта.

Во втором тайме играли лучше: были подходы, дальние удары… Даже забили. Но, к сожалению, гол не был засчитан: на VAR подтвердили, что мяч в воздухе оказался за пределами поля», — передаёт слова Веретенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встретилось с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился победой хозяев со счётом 2:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.