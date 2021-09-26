Лещук: готовился к тому, что будет ещё один шанс, и им обязательно надо воспользоваться

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча завершилась со счётом 2:0. В концовке матча Лещук отразил несколько опасных ударов.

«В первом тайме практически ничего не дали создать у своих ворот. Во второй половине, наверное, после 75-й минуты, ребята чуть-чуть подсели, подустали… Появились опасные моменты, но, к счастью, справились и сыграли на ноль.

У меня уже была серия из семи или восьми матчей за «Динамо». Я готовился к тому, что будет ещё один шанс, и им обязательно надо воспользоваться. Сейчас происходит всё то, к чему я готовился и тренировался. Считаю, достаточно неплохо играю: надо продолжать дальше», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.