«Реал Сосьедад» — «Эльче»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Эльче» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Эльче».



«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Туррьентес, Мерино, Субименди, Янузай, Оярсабаль, Лобете.



Запасные: Райан, Элустондо, Ромеро, Сальдуа, Гонсалес, Гевара, Наварро, Джуара, Порту, Валера.



«Эльче»: Касилья, Мохика, Гонсалес, Роко, Паласиос, Пьятти, Максарель, Гутьеррес, Чавес, Бенедетто, Перес.



Запасные: Бадия, Вернер, Барраган, Верду, Санчес, Хосан, Гумбау, Марконе, Пасторе, Каррильо, Милья, Тете.