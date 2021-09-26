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«Реал Сосьедад» — «Эльче»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

«Реал Сосьедад» — «Эльче»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Эльче» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Эльче».

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Муньос, Ле Норман, Горосабель, Субельдия, Туррьентес, Мерино, Субименди, Янузай, Оярсабаль, Лобете.

Запасные: Райан, Элустондо, Ромеро, Сальдуа, Гонсалес, Гевара, Наварро, Джуара, Порту, Валера.

«Эльче»: Касилья, Мохика, Гонсалес, Роко, Паласиос, Пьятти, Максарель, Гутьеррес, Чавес, Бенедетто, Перес.

Запасные: Бадия, Вернер, Барраган, Верду, Санчес, Хосан, Гумбау, Марконе, Пасторе, Каррильо, Милья, Тете.

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