«Арсенал» впервые забил три мяча «Тоттенхэму» в первом тайме в английской Премьер-лиге

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». К перерыву хозяева забили три мяча в ворота «шпор».



«Арсенал» забил на 12-й, 27-й и 34-й минуте встречи. Ранее «канониры» никогда не забивали «Тоттенхэму» три мяча в первом тайме чемпионата Англии, сообщает Opta. Также «Арсенал» забил самые быстрые три мяча в истории противостояния со «шпорами» в рамках английской Премьер-лиги.



В данный момент идёт второй тайм матча «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Арсенал» набрал 6 очков в пяти стартовых турах и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» (9) – на 10-й строчке в таблице. Лидером соревнования является «Ливерпуль», в активе которого 14 очков.

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