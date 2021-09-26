Тренер «Ростова» Тедеев: у меня 70% времени занимают индивидуальные беседы с игроками

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Заур Тедеев после матча 9-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) рассказал о своих методах работы.

«Успели ли провести предыгровую тренировку? Она была. Часто говорю, что у меня 70 процентов времени занимают индивидуальные беседы с футболистами. Считаю, что это важный момент. Вчера много общались, пытался разобраться в каждом игроке, чтобы понять, как лучше определить его действия на поле. Во втором тайме игроки, вышедшие на поле, усилили игру. Что касается тренировок, у нас была одна тактическая.



Кто сейчас капитан команды — Глебов или Осипенко? Глебов. Неужели у вас были сомнения по сегодняшнему матчу, что он этого достоин?» — приводит слова Тедеева пресс-служба ростовчан.

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