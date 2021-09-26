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Грулёв: давно не обыгрывали «Рубин» дома, так что эта победа очень важна

Грулёв: давно не обыгрывали «Рубин» дома, так что эта победа очень важна
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0)

«Мы все делаем одно дело. Когда дают шанс, стараюсь выложиться на максимум и принести пользу команде. Слава богу, что получилось забить. Рад, что победили в такой непростой борьбе. Тем более, давно не обыгрывали «Рубин» дома, так что эта победа очень важна.

В перерыве Волкан Булут говорил: «Продолжай открываться и также навязывать борьбу, и когда появится момент, используй свой шанс». В принципе, так и получилось. Моей задачей на угловом было заблокировать соперника, но я увидел, что могу попытаться пробить, и сделал это. Хорошо, что мяч по идеальной траектории вошёл в дальний угол», — приводит слова Грулёва пресс-служба «Динамо».

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