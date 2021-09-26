Грулёв: давно не обыгрывали «Рубин» дома, так что эта победа очень важна
Поделиться
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0)
«Мы все делаем одно дело. Когда дают шанс, стараюсь выложиться на максимум и принести пользу команде. Слава богу, что получилось забить. Рад, что победили в такой непростой борьбе. Тем более, давно не обыгрывали «Рубин» дома, так что эта победа очень важна.
В перерыве Волкан Булут говорил: «Продолжай открываться и также навязывать борьбу, и когда появится момент, используй свой шанс». В принципе, так и получилось. Моей задачей на угловом было заблокировать соперника, но я увидел, что могу попытаться пробить, и сделал это. Хорошо, что мяч по идеальной траектории вошёл в дальний угол», — приводит слова Грулёва пресс-служба «Динамо».
Новость по теме«Динамо» обыграло «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:13
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:22
-
20:14
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:56
-
19:41
-
19:18
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:48
Партнерский контент