Экс-игрок «Арсенала»: Артета может стать вторым Венгером

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Франции Гаэль Клиши рассказал о том, какую роль в клубной истории может сыграть главный тренер «канониров» Микель Артета.
«У Артеты так много знаний, он имел возможность учиться у Хосепа Гвардиолы. Я действительно верю, что в долгосрочной перспективе он может стать вторым Арсеном Венгером для клуба. Он довольно молод, и я искренне верю, что, если ему дать время, он докажет, что люди ошибаются на его счёт», — цитирует Клиши BBC.
Артета возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. Контракт испанского специалиста с клубом действует до июня 2023 года.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги «канониры» располагаются на 10-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе.
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