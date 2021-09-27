Сперцян: «Краснодар» действовал агрессивно, даже играя вдесятером

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0).
«Очень хорошо начали игру, забили быстрый гол. Удаление, а потом ещё одно удаление — уже было тяжело. Хорошо, что мы смогли забить первый быстрый гол, второй — на контратаке. Третий уже, можно сказать, был точкой.
Мой гол? Здорово зацепились за мяч, Виктор отдал на Джона, тот развернулся и отдал на меня. Мы находились с Реми вдвоём — был один защитник, и я решил брать центр, потому что он, как я думал, пойдёт читать передачу на Реми, поэтому сразу пробил левой ногой.
Во втором тайме была сложная игра, но мы вели 2:0. Играли уверенно, хоть и чуть подсели. В перерыве нам дали установку, мы её выполняли, и поэтому всё получилось. Мы не так сильно садились. Даже играя вдесятером, мы действовали агрессивно. Поэтому смогли ещё забить», — сказал Сперцян в интервью пресс-службе «Краснодара».
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