Ансу Фати опубликовал пост после того, как забил первый гол за 10 месяцев

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати опубликовал пост после победы команды в матче с «Леванте». В этой встрече форвард вышел на замену и забил гол, который стал первым для него за 10 месяцев после травмы колена.

«Очень рад снова наслаждаться футболом, за победу и за гол! Спасибо всем, кто помогал мне в последние месяцы, и спасибо фанатам за вашу любовь!» — написал Фати в своём «Инстаграме».

Напомним, Фати получил тяжелую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.

Матч «Барселона» — «Леванте» завершился со счётом 3:0. Голами отличились Мемфис Депай, Люк де Йонг и Ансу Фати.