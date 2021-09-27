Луис Альберто может перейти в «Лестер»

Испанский полузащитник Луис Альберто может покинуть «Лацио», сообщает Fichajes.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Лестер Сити». Руководство английского клуба рассматривает кандидатуру Альберто в качестве замены Джеймсу Мэддисону и Юри Тилемансу, которые могут покинуть команду. Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс также заинтересован в трансфере футболиста.



Напомним, Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года. Ранее он играл за «Депортиво», «Малагу», «Ливерпуль» и «Севилью». Контракт футболиста с римским клубом действует до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне Альберто принял участие в 6 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.