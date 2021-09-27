Андрей Ярмоленко отреагировал на победу Александра Усика в бою с Энтони Джошуа

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поздравил соотечественника, боксёра Александра Усика с победой в бою с британцем Энтони Джошуа. Форвард опубликовал фото с Усиком, ещё одним украинским боксёром Василием Ломаченко, бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и своим агентом Вадимом Шаблием.
«С победой, чемпион», — написал Ярмоленко.
Пост доступен в «инстаграме» Андрея Ярмоленко.
Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
«Вест Хэм» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги победил «Лидс Юнайтед» со счётом 2:1.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»
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