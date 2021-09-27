Гвардиола высказался о возможном уходе Бернарду Силвы из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном уходе полузащитника Бернарду Силвы из стана «горожан».
«Всё, что я хочу, — это чтобы Бернарду был счастлив, здесь или где угодно. Я желаю ему счастья, потому что он заслуживает самого лучшего. У Бернарду отлично развита интуиция, он точно знает, как играть и как предвидеть, что произойдёт дальше. Я никогда не забуду второе чемпионство в АПЛ, которое мы завоевали с 98 очками в активе. Бернарду был лучшим игроком Англии. Да, он был лишь номинирован, но он действительно был лучшим.
Если в конце сезона он решит уйти, это будет его право. Единственное, что могу сказать, — клуб, который получит Бернарду, будет иметь у себя в составе одного из лучших футболистов мира. Счастлив ли он сейчас? Ты не можешь так играть, если несчастен. Это невозможно», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.
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