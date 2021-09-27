Бент назвал позорной игру «Тоттенхэма» в первом тайме матча с «Арсеналом»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Дэррен Бент раскритиковал игроков команды после поражения в матче 6-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). «Тоттенхэм» пропустил три мяча уже в первом тайме.

«Это был позорный первый тайм в исполнении «Тоттенхэма». «Арсенал» полностью доминировал, отличная энергия, старание. Если посмотреть на «Тоттенхэм», то команды просто не было на поле. Мне нравятся Кейн, Сон Хын Мин и Моура. Но кроме них никто не играл на должном уровне», — цитирует Бента talkSPORT.

В седьмом туре английской Премьер-лиги «канониры» сыграют на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «шпоры» примут дома «Астон Виллу». Первый матч состоится 2 октября, вторая встреча – 3 октября.

«Арсенал» занимает в турнирной таблице АПЛ 10-е место, а «Тоттенхэм» — 11-е. Обе команды набрали по 9 очков.