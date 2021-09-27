«Истерическое поведение». В «Сочи» отреагировали на претензии «Краснодара» к судейству

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывания генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига после матча 9-го тура РПЛ. Победу в этой встрече со счётом 3:0 одержали «быки».

«Не очень профессиональное выступление Хашига. Не понимаю, чем вызвано такое истерическое и эмоциональное поведение. Пишите, оспаривайте судейство, если хотите. Есть процедура. Вчера было нормальное и объективное судейство. Мы проиграли, да, но по высказыванию Хашига… Я лучше промолчу. Пусть это останется на его совести. Это не красит руководителя «Краснодара». Мы выше этого», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Хашиг раскритиковал судейство в матче с «Сочи». «Сегодня на VAR сидел господин Безбородов. Скорее всего, скоро время этого судьи придёт. Сегодня он давил своим авторитетом на молодого судью, который в принципе не знал, что делать. Я думаю, что такие судьи не должны находиться в РПЛ. Спорные моменты трактовались в пользу «Сочи», — заявил он.