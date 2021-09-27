«Больно видеть». Директор дортмундской «Боруссии» оценил положение Джейдона Санчо в «МЮ»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил положение полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю Джейдона. От его игры слёзы наворачиваются на глаза. Мне больно видеть, что в «Манчестер Юнайтед» он играет так мало. Думаю, проблема в том, что он не является основным игроком в сборной Англии», — приводит слова Ватцке Sport1.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. В «Манчестер Юнайтед» Джейдон провёл семь матчей, но результативными действиями не отметился.

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