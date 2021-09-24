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«Это не FIFA!» Пол Инс раскритиковал игру Джейдона Санчо

«Это не FIFA!» Пол Инс раскритиковал игру Джейдона Санчо
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс раскритиковал игру 21-летнего полузащитника Джейдона Санчо в составе команды Уле-Гуннара Сульшера.

«Я понимаю, что Санчо всё ещё учится, он ещё молод. Но это не FIFA! В настоящей игре не всё построено на постоянном дриблинге и стремлении обвести двух, трёх, четырёх соперников. Хорошо, когда игроки вроде Санчо и Лингарда выходят на поле, но все эти трюки… Играйте в правильный футбол.

Если честно, это меня выводит из себя. Если посмотреть на игру Райана Гиггза, то он просто получал мяч, делал передачу, открывался и выходил один на один. А эти парни хотят всё время бежать с мячом, делать финты и передачи пяткой. Так временами играют Марсьяль, Лингард и Санчо. Им надо понять, что дриблинг — это ещё не всё. Иногда лучше делать простую передачу в штрафную», — сказал Инс в подкасте The United Stand.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне он начал в составе дортмундской «Боруссии» в 2017 году. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. В «Манчестер Юнайтед» Джейдон провёл семь матчей, но результативными действиями не отметился.

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