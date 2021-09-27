Почеттино высказался по поводу адаптации Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу адаптации нападающего Лионеля Месси в стане парижан.

«Речь идёт о лучшем игроке мира. Но, говоря это, нужно понимать, что он такой же человек, как и мы. Ему нужно время на адаптацию в новом клубе.

Семья Лионеля должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте Месси адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь в его жизни всё по-новому.

Он прибыл в стан «ПСЖ» не так давно. Со временем мы сработаемся. Он знакомится со своими товарищами по команде, и он собирается добиться успеха, выиграть большие трофеи», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.