Почеттино высказался по поводу адаптации Месси в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу адаптации нападающего Лионеля Месси в стане парижан.
«Речь идёт о лучшем игроке мира. Но, говоря это, нужно понимать, что он такой же человек, как и мы. Ему нужно время на адаптацию в новом клубе.
Семья Лионеля должна адаптироваться к новому обществу и культуре. Дайте Месси адаптироваться и почувствовать себя как дома. Теперь в его жизни всё по-новому.
Он прибыл в стан «ПСЖ» не так давно. Со временем мы сработаемся. Он знакомится со своими товарищами по команде, и он собирается добиться успеха, выиграть большие трофеи», — приводит слова Почеттино BBC.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 27 сентября 2021
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