Крицюк: моя основная работа на поле — кричать на партнёров

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о криках и вратарском подсказе партнёрам во время матчей.

«Моя основная работа на поле — кричать на партнёров. Правда, сейчас с болельщиками на трибунах это делать тяжелее, но это и хорошо. Они очень хорошо поддерживают нас, поэтому мне сложнее докричаться. Поэтому иногда уже понимаешь, что тебя не услышат, поэтому не кричишь и не подсказываешь», — сказал Крицюк в прямом эфире на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, Крицюк перешёл в «Зенит» из португальского клуба «Жил Висенте» в начале сентября 2021 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 2 млн.

В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.