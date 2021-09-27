Тренер «Зенита»: Дзюбе нужно больше работать. Вместе с тем ему нужно и больше отдыхать

Тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино сообщил, что нападающий Артём Дзюба тренируется по специальной программе.



«Каждый год футболист становится на год старше. И здесь надо понимать, что год разницы, когда тебе 20, и год разницы, когда тебе за 30 — это не то же самое. Так что, конечно, ему нужно больше работать. Но вместе с тем ему нужно больше отдыхать. Его организм требует больше времени на восстановление. Так что на это стоит обращать внимание во время тренировок.



Но здесь всё ещё зависит от желания игрока. Взять, к примеру, Буффона, который на 10 лет старше Дзюбы. Он решил перейти в «Парму», чтобы получить шанс сыграть на чемпионате мира в Катаре. Это невероятно. Но у Джанлуиджи есть цель. И Артём тоже должен поставить перед собой цель. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром. И в этом сезоне он должен стараться повторить этот успех», — цитирует Сканавино Sport24.

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