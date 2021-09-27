В Италии тренер ударил арбитра по лицу и ушёл в отставку. Видео

В седьмом дивизионе чемпионата Италии по футболу произошёл эпизод, который вызвал немалый резонанс в спортивном информационном поле. В матче «Ольеджо-Кастелло» — «Карпиньяно» главный тренер гостей Джованни Алози не сдержал эмоций и ударил по лицу главного арбитра встречи Андреа Фелиса.
«Карпиньяно» проигрывал со счётом 0:2. Судья показал Алози красную карточку за неспортивное поведение. Тренер вместо ухода из технической зоны стал в грубой форме высказывать претензии судье. В ответ он получил непоколебимую реакцию арбитра. Спокойствие судьи ещё больше разозлило Джованни Алози, и он ударил Андреа Фелиса по лицу. Сразу после этого рефери решил не продолжать игру и дал финальный свисток.
Позже стало известно, что Алози извинился за свой поступок и подал в отставку с должности главного тренера «Карпиньяно». Однако такое поведение не останется безнаказанным – тренера ожидают санкции и длительная дисквалификация.
- 27 сентября 2021
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