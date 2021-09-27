Зинченко не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сыграет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Клуб не включил украинца в заявку на игру, опубликованную на официальном сайте «горожан».
В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в трёх матчах «Манчестер Сити». Украинец отыграл весь матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» и дважды выходил на замену в играх английской Премьер-лиги.
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016-го из «Уфы» за € 2 млн. В прошлом сезоне украинский игрок принял участие в 32 матчах за «горожан» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Матч «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 сентября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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