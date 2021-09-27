«Брайтон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 27 сентября, на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне в рамках 6-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Счёт встречи — 1:1.



Счёт матча был открыт в добавленное к первому тайму время. Арбитр встречи Андре Марринер поставил пенальти в ворота «чаек». 11-метровый реализовал форвард «орлов» Уилфрид Заха.

Гол Заха с пенальти:

В добавленное ко второму тайму время нападающий «Брайтона» Ниль Мопе с передачи Йоэла Велтмана сравнял счёт в матче.

Мопе сравнивает счёт в матче:

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Саймон Лонг и Эдвард Смарт. Резервный арбитр – Кевин Френд.



В седьмом туре английской Премьер-лиги «Брайтон» сыграет дома с «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» примет дома «Лестер Сити». Первая встреча состоится 2 октября, а вторая – 3 октября.