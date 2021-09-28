Экс-игрок «Тоттенхэма» поддержал Санту после трёх подряд поражений в чемпионате Англии

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Даррен Андертон поддержал тренера команды Нуну Эшпириту Санту после трёх поражений подряд в английской Премьер-лиге.
«Я с нетерпением жду того, что Нуну Эшпириту Санту сможет сделать в «Тоттенхэме», если ему дадут время.
Нам очень повезло, что у нас был Маурисио Почеттино. Я не согласился с тем, что его решили уволить. Время при Моуринью было разочаровывающим: от отличного футбола мы докатились до игры Моуринью.
Назначение Нуну – это важный шаг. «Шпоры» получили много критики в свой адрес за то, что это заняло много времени, но в итоге они получили правильного человека. Люди говорят, что он не был первым в списке кандидатов, но я верю, что он топ-тренер.
У «Тоттенхэма» определённо есть шанс занять место в топ-4, но мы должны посмотреть на команды, которые находятся выше, и признать разницу в качестве.
Как игрок вы хотите выиграть трофеи. Болельщики «шпор» тоже хотят, но Лига чемпионов — это то, ради чего всё и затевается, поэтому нужно попасть в четвёрку лучших», — цитирует Андертона The Sun.
После шести туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» располагается на 11-м месте в турнирной таблице с 9 очками в активе.
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