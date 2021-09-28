Фергюсон рассказал о несостоявшемся трансфере «МЮ», который разочаровал его больше всего

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ответил на вопрос о том, чей несостоявшийся переход в стан манкунианцев разочаровал его больше всего.

«Когда отвечаю на ваш вопрос, в моей голове есть только один вариант, который сразу приходит мне на ум, — это Пол Гаскойн. Он был абсолютно фантастическим. Я думаю, если бы мы его заполучили, у него была бы отличная карьера, правда. Я не говорю, что его карьера не сложилась, но у нас она была бы безусловно лучше.

В нашей команде были такие игроки, как Брайан Робсон, Стив Брюс и Бобби Чарльтон. Сэр Бобби был бы для него фантастическим наставником, потому что это просто невероятный человек. Гаскойн обещал перейти к нам, и я уехал в отпуск. Спустя время мне позвонили и сообщили, что он подписал контракт с «Тоттенхэмом», потому что они купили его матери дом за € 94 тыс., и я не мог в это поверить.

Снейдер? Его имя всплывало много раз, но мы никогда не интересовались Уэсли», — приводит слова Фергюсона Goal.

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