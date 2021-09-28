Марез — об адаптации Грилиша в «Манчестер Сити»: ещё мало времени прошло. Все ему помогают

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» рассказал о ходе адаптации полузащитника Джека Грилиша в стане «горожан».



«Он адаптируется к нашему стилю игры, но ещё мало времени прошло. Тренер ему помогает, команда тоже. Он участвует во многих матчах, что упрощает процесс. В моём случае было иначе, так как я не принимал участия во всех матчах, а сложно приходится, даже если играешь регулярно. Джек хорошо справляется и помогает команде», — приводит слова Мареза пресс-служба УЕФА.



Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 28 сентября, в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск.