Полузащитник «Милана» Кессье — одна из приоритетных трансферных целей «ПСЖ»

Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к смене клубной прописки. Ивуарийский хавбек является одной из приоритетных целей «Пари Сен-Жермен», информирует Calciomercato.

Отмечается, что «ПСЖ» намерен усилить центральную линию следующим летом, а Кессье идеально подходит под требования тренерского штаба команды.

В настоящее время Франк пока не договорился о продлении контракта с «Миланом». Действующее соглашение сторон истекает летом 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются с трудом.

В минувшем сезоне 24-летний ивуариец Кессье провёл 50 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Футболист выступал за ивуарийский «Стелла д’Аджаме», а также итальянские «Аталанту» и «Чезену».