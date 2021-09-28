Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Милана» Кессье — одна из приоритетных трансферных целей «ПСЖ»

Полузащитник «Милана» Кессье — одна из приоритетных трансферных целей «ПСЖ»
Комментарии

Полузащитник «Милана» Франк Кессье близок к смене клубной прописки. Ивуарийский хавбек является одной из приоритетных целей «Пари Сен-Жермен», информирует Calciomercato.

Отмечается, что «ПСЖ» намерен усилить центральную линию следующим летом, а Кессье идеально подходит под требования тренерского штаба команды.

В настоящее время Франк пока не договорился о продлении контракта с «Миланом». Действующее соглашение сторон истекает летом 2022 года, а переговоры о пролонгации сотрудничества продвигаются с трудом.

В минувшем сезоне 24-летний ивуариец Кессье провёл 50 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Футболист выступал за ивуарийский «Стелла д’Аджаме», а также итальянские «Аталанту» и «Чезену».

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести Кессье в случае ухода Погба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021