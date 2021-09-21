«Манчестер Юнайтед» попробует приобрести Кессье в случае ухода Погба

«Манчестер Юнайтед» сконцентрируется на подписании полузащитника «Милана» Франка Кессье в случае, если команду покинет Поль Погба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В минувшем сезоне 24-летний ивуариец Кессье провёл 50 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн. Футболист выступал за ивуарийский «Стелла д’Аджаме», а также итальянские «Аталанту» и «Чезену».

В настоящее время Кессье пока не договорился о продлении контракта с «Миланом», нынешнее соглашение с игроком истекает летом 2022 года.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» также истекает летом 2022 года, и стороны пока не продлили соглашение. В текущем чемпионате Англии Погба провёл за манкунианцев все пять матчей, сделал семь результативных передач и получил три жёлтые карточки.