Гари Невилл назвал оптимальный состав «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал состав команды Уле-Гуннара Сульшера, который считает оптимальным.

«Де Хеа, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Варан, Мактоминай, Погба, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Кавани, Роналду», — написал Невилл в своём «твиттере».

В 6-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своём поле проиграл «Астон Вилле» со счётом 0:1. На 88-й минуте встречи защитник бирмингемского клуба Кортни Хос забил гол с передачи Дугласа Луиса. В добавленное ко второму тайму время арбитр Майк Дин назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», но Бруну Фернандеш не смог реализовать 11-метровый.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла».

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