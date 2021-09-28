Коке: «Атлетико» будет играть в матче с «Миланом» так, будто это финал

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Коке поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».



«Нас ждёт важный матч. Каждая игра важна, но сейчас мы обязаны победить. Мы хотим порадовать своих болельщиков. Что нужно улучшить «Атлетико»? Главное — забивать голы, а не пропускать их. Нужно работать и над защитой, и над нападением. Команда должна включаться в процесс с первых минут. Всё это нужно улучшить, и мы работаем над этим. Мы всегда думаем о следующем матче. С «Миланом» мы будем играть так, будто это финал», — приводит слова Коке Tuttomercatoweb.



Матч группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Атлетико» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало встречи — в 22:00 мск.