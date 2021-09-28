Ерохин: контракт не позволяет мне прыгать с парашютом и заниматься экстримом

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин признался, что контрактные обязательства запрещают ему заниматься экстремальными видами спорта, например, прыгать с парашютом.
«Мой самый безумный поступок за последнее время? Сложно сказать. Наверно, в первую очередь контракт не позволяет супербезумные вещи делать. Например, прыгать с парашютом, заниматься экстримом.
Самая безумная трата денег? Мне вообще не свойственно бездумно слишком крупные траты делать. Может, где-то невкусно мог покушать и потом решить, что в это место больше ходить не стоит.
Моя сила – в скромности», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
Ранее Ерохин также поделился воспоминаниями о периоде выступлений за молдавский «Шериф». Александр рассказал о высоком уровне условий для развития молодых футболистов.
- 28 сентября 2021
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