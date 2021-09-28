УЕФА и КОНМЕБОЛ организовали новый кубок, за который поборются сборные Италии и Аргентины

УЕФА объявил о создании совместного с КОНМЕБОЛ кубка, за который поборются победитель Евро и победитель Кубка Америки.
«УЕФА и КОНМЕБОЛ сегодня объявили о расширении сотрудничества и о проведении матча между победителями Евро-2020, сборной Италии, и победителями Кубка Америки-2021, сборной Аргентины, во время окна на матчи сборных в июне 2022 года.
Организация этого матча является частью расширения сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое, в частности, включает в себя женский футбол, футзал и молодёжный футбол, обмен судьями, а также схемы технической подготовки.
Соглашение, достигнутое двумя организациями, в настоящее время включает в себя три матча между победителями континентальных первенств, а также открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес», — говорится в сообщении пресс-службы.
- 28 сентября 2021
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