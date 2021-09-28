Источник: новый обладатель прав на показ матчей РПЛ будет платить 7-8 млрд рублей за сезон

Стали известны подробности тендера по продаже телеправ на показ матчей Российской Премьер-Лиги с 2022 по 2026 годы. В тендере будут участвовать «Матч ТВ» («Газпром-Медиа»), Окко («Сбер»), платформа Start («Мегафон») и «Яндекс».
Участники конкурентной борьбы оценивают итоговую сделку на уровне 7-8 миллиардов рублей за сезон. Это примерно в четыре раза больше нынешней стоимости телеправ. Сейчас «Матч ТВ» платит 1,7 миллиарда рублей за показ одного сезона. Об этом сообщает Telesport.
Напомним, в сентябре руководство высшей российской лиги (РПЛ) не приняло предложение канала «Матч ТВ», который имел приоритет действующего правообладателя, на комплекс телевизионных прав на четыре сезона на сумму около 4,5 миллиарда рублей в среднем за сезон. При этом представители Российского Футбольного Союза (РФС) выступали резко против проведения тендера.
- 28 сентября 2021
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