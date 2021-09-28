Форвард «Мальмё» Чолак: друзей на поле нет, но после матча мы с Ловреном обнимемся

Хорватский нападающий «Мальмё» Антонио Чолак поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в Лиге чемпионов.
«Мы играем против лидера России, это будет матч Лиги чемпионов. Для себя лично я отмечаю Ловрена — он мой друг, я всегда смотрю матчи с его участием. «Зенит» — очень качественная команда, впереди у них есть Дзюба, несколько бразильских футболистов. Конечно, есть Ловрен и Ракицкий сзади — против них сложно играть. Но мы посмотрим, что у нас получится, и постараемся воспользоваться ошибками соперника.
В России высокий уровень футбола. Завтра встретятся два чемпиона своих стран, это будет встреча на высочайшем уровне. Здесь нет лёгких игр, и мы должны выступить на максимуме, сильно сыграть индивидуально, выложиться на высочайшем уровне, допустить минимум ошибок. Если мы сыграем храбро, если нам удастся продемонстрировать свой футбол, то сможем достичь успеха.
Готов ли к дуэли с Ловреном? Во-первых, я очень рад, что Деян снова здоров. Знаю, что он пропустил пару игр. Когда мы встречаемся в сборной, то шутим насчёт наших игр. Нам будет сложно в этой группе, каждая игра здесь непростая. В первую очередь я стараюсь сыграть как можно лучше. Друзей на поле нет, но после матча мы с Деяном поговорим и обнимемся. Надеяться будем на лучшее — на нашу победу.
Моя позиция подразумевает, что я не всегда могу совершать много касаний мяча. Стараюсь играть в свой футбол, делать всё для команды, бороться за каждый мяч. Порой для гола хватает одного касания. Иногда ты проводишь на поле не 90 минут, но такова моя судьба. Я стараюсь отдавать на поле всего себя. Все, кто со мной знаком, знают, что я выкладываюсь на поле на сто процентов, стараюсь играть умно, отдавать всё. И я думаю, что завтра мы все отдадим всё, что у нас есть.
В игре с «Ювентусом» мы показали себя не очень здорово. Нам есть чему учиться. Соперник сыграл здорово, воспользовался нашими ошибками. Мы не давим на себя, нам нужно сфокусироваться на самих себе, показать всё, что можем — тогда у нас есть шанс получить хороший результат. Никакого давления не ощущаем; мы играем на высшем уровне, можем наслаждаться этим и брать очки», — приводит слова Чолака пресс-служба «Зенита».
- 28 сентября 2021
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