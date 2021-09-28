«Реал» заинтересован в подписании защитника «Интера» Бастони

Мадридский «Реал» заинтересован в покупке защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Mundo Deportvio с ссылкой на итальянские СМИ.



По сообщению источника, в игроке лично заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. «Реал» планирует оформить переход Бастони в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Бастони провёл пять матчей и заработал одно предупреждение. Летом 2021 года защитник сыграл за сборную Италии на чемпионате Европы в одной встрече с Уэльсом и стал победителем турнира.



Контракт итальянца с «Интером» рассчитан до 30 июня 2024 года. Рыночная стоимость защитника составляет € 60 млн.



Защитник является игроком миланского клуба с 2017 года. До этого он выступал за «Аталанту», воспитанником которой является. Бастони также на правах аренды играл за «Парму».