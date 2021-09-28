Томассон: российский футбол деградирует? Россия — большая футбольная страна

Главный тренер «Мальмё» Йон-Даль Томассон накануне матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» ответил на вопрос об уровне чемпионата России.

«Швеция сейчас высоко идёт в таблице коэффициентов УЕФА, а российский футбол деградирует? Россия — большая футбольная страна, и она годами доказывала это как своим чемпионатом, так и на уровне сборных. Мы очень горды, что прошли все четыре квалификационных раунда, такое происходит очень редко. Наше видение футбола — современное, мы счастливы быть здесь и сыграть в этом прекрасном городе», — приводит слова Томассона пресс-служба «Зенита».

«Зенит» сыграет с «Мальмё» 29 сентября. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса. Начало игры — в 19:45 мск.



«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3).

Главные события РПЛ — в нашем телеграм-канале. Подписывайся.