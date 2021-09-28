Кьеллини: после минувших побед «Ювентус» стал гораздо увереннее
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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
«После минувших побед наша команда стала гораздо увереннее. Всё равно матчи в Лиге чемпионов особенные. Мы сыграем с командой, которая неслучайно выиграла прошлый турнир. Мы уважаем «Челси», но хотим добиться успеха. Я буду играть с Лукаку. Он прекрасный футболист, нам следует быть осторожными. «Челси» — чемпионская команда с соответствующим духом. Лишь играя с лучшими, ты добиваешься успеха. Наша цель – выйти в плей-офф. Дибала фундаментально важен для нас, но даже в его отсутствие мы будем готовы. Конечно, жаль, что он травмировался», – приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.
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