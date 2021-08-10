Леонардо Бонуччи признался, что до сих пор радуется победе на Евро-2020

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что до сих пор испытывает головокружительные эмоции от победы на перенесённом Чемпионате Европы.

«Бесконечные невероятные ощущения посещают меня до сих пор. Конечно, речь о победе в Евро-2020. Я чувствую свою ключевую роль в больших и маленьких победах. Мы проходим тяжёлый путь, тренируемся в разных условиях. Я играл много где, выигрывал в разных матчах. На пыльных полях и крутых стадионах», — приводит слова защитника итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

На протяжении своей карьеры итальянец выступал за «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Бари». За всё время выступления в Серии А игрок забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.