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Леонардо Бонуччи признался, что до сих пор радуется победе на Евро-2020

Леонардо Бонуччи признался, что до сих пор радуется победе на Евро-2020
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Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что до сих пор испытывает головокружительные эмоции от победы на перенесённом Чемпионате Европы.

«Бесконечные невероятные ощущения посещают меня до сих пор. Конечно, речь о победе в Евро-2020. Я чувствую свою ключевую роль в больших и маленьких победах. Мы проходим тяжёлый путь, тренируемся в разных условиях. Я играл много где, выигрывал в разных матчах. На пыльных полях и крутых стадионах», — приводит слова защитника итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

На протяжении своей карьеры итальянец выступал за «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Бари». За всё время выступления в Серии А игрок забил 28 голов и отдал 7 результативных передач.

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