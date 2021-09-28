«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Месси начнёт матч с первых минут

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Мендеш, Гейе, Эррера, Верратти, Мбаппе, Месси, Неймар.

Запасные: Навас, Летелье, Паредес, Икарди, Данилу, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Керер, Эбимбе.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Де Брёйне, Силва, Марез, Стерлинг, Грилиш.

Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Жезус, Торрес, Фернандиньо, Фоден, Макати, Уилсон-Эсбранд.

Встреча группы А состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Алонсо Фернандес. Резервный судья — Сантьяго Хайме Латре.