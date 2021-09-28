«Аякс» обыграл «Бешикташ» и единолично возглавил группу C Лиги чемпионов
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В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» переиграл турецкий «Бешикташ». Встреча группы С проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.
На 17-й минуте первый гол в матче забил полузащитник амстердамской команды Стивен Бергёйс, ему ассистировал хавбек Душан Тадич. В конце первого тайма форвард «Аякса» Себастьен Аллер увеличил преимущество хозяев, Бергёйс отдал голевую передачу.
«Аякс» в двух матчах набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Бешикташ» (0) находится на последнем месте. В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет со «Спортингом», а амстердамская команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 19 октября.
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