«Аякс» обыграл «Бешикташ» и единолично возглавил группу C Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов нидерландский «Аякс» переиграл турецкий «Бешикташ». Встреча группы С проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершилась со счётом 2:0.

На 17-й минуте первый гол в матче забил полузащитник амстердамской команды Стивен Бергёйс, ему ассистировал хавбек Душан Тадич. В конце первого тайма форвард «Аякса» Себастьен Аллер увеличил преимущество хозяев, Бергёйс отдал голевую передачу.

«Аякс» в двух матчах набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. «Бешикташ» (0) находится на последнем месте. В следующем туре «Бешикташ» дома сыграет со «Спортингом», а амстердамская команда встретится с дортмундской «Боруссией». Матчи пройдут 19 октября.