Хендерсон проводит 400-й матч за «Ливерпуль»

Сегодня, 28 сентября, на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-сезона-2021/2022 вышел полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Эта игра стала для англичанина 400-й за красных во всех турнирах.

Хендерсон — 27-й игрок, которому покорилась подобная планка, сообщает Opta. Он стал первым футболистом с 2007 года, достигшим отметки в 400 матчей за клуб. Последним футболистом, который смог добиться такого результата, был Стивен Джеррард.



В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025 года. За «Ливерпуль» англичанин выступает с 2011 года.



В данный момент продолжается первый тайм матча «Порту» — «Ливерпуль». Счёт – 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».