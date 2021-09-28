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Хендерсон проводит 400-й матч за «Ливерпуль»

Хендерсон проводит 400-й матч за «Ливерпуль»
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Сегодня, 28 сентября, на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов-сезона-2021/2022 вышел полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон. Эта игра стала для англичанина 400-й за красных во всех турнирах.

Хендерсон — 27-й игрок, которому покорилась подобная планка, сообщает Opta. Он стал первым футболистом с 2007 года, достигшим отметки в 400 матчей за клуб. Последним футболистом, который смог добиться такого результата, был Стивен Джеррард.

В нынешнем сезоне Хендерсон сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с клубом действует до июня 2025 года. За «Ливерпуль» англичанин выступает с 2011 года.

В данный момент продолжается первый тайм матча «Порту» — «Ливерпуль». Счёт – 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Ливерпуль».

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