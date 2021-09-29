Клопп прокомментировал разгромную победу в матче с «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».
«Самое важное в футболе — это результат. Особенно это важно в гостях у «Порту». Такая победа делает результат ещё лучше. С точки зрения работы на поле, во многих моментах мы были хороши.
Мы хорошо сегодня сыграли в обороне, так что это не проблема, что мы пропустили. Такое случается, я не из тех, кто будет думать только об этом и забудет всё остальное. Также было много хороших эпизодов, но мы можем многое улучшить», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
Матч «Порту» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:1. В составе красных дубли оформили Салах и Фирмино, ещё один мяч забил Мане. За «Порту» отличился Тареми.
После двух туров в Лиге чемпионов «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 6 очками в активе. «Порту» на 3-м месте, команда заработала одно очко.
- 29 сентября 2021
-
01:13
-
01:12
-
00:59
-
00:57
-
00:45
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:29
-
00:28
-
00:20
-
00:05
-
00:00
- 28 сентября 2021
-
23:57
-
23:57
-
23:54
-
23:53
-
23:52
-
23:45
-
23:35
-
23:21
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:38
-
22:27
-
22:25
-
22:16
-
22:15
-
22:09
-
22:06
-
21:38
-
21:36