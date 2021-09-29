Клопп прокомментировал разгромную победу в матче с «Порту»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».



«Самое важное в футболе — это результат. Особенно это важно в гостях у «Порту». Такая победа делает результат ещё лучше. С точки зрения работы на поле, во многих моментах мы были хороши.



Мы хорошо сегодня сыграли в обороне, так что это не проблема, что мы пропустили. Такое случается, я не из тех, кто будет думать только об этом и забудет всё остальное. Также было много хороших эпизодов, но мы можем многое улучшить», — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.



Матч «Порту» — «Ливерпуль» завершился победой красных со счётом 5:1. В составе красных дубли оформили Салах и Фирмино, ещё один мяч забил Мане. За «Порту» отличился Тареми.



После двух туров в Лиге чемпионов «Ливерпуль» располагается на 1-м месте в группе B с 6 очками в активе. «Порту» на 3-м месте, команда заработала одно очко.