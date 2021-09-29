Гризманн — после матча с «Миланом»: я хочу сделать болельщиков счастливыми

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».



«Я надеюсь как можно быстрее выйти на свой лучший уровень. Много всего произошло, много что изменилось. Трансфер, который был осуществлён в последний день, другая тактика, другая раздевалка, другая манера игры. В конце концов, многое изменилось. Всё изменилось. Я должен привыкнуть к этому как можно быстрее, потому что я нужен тренеру и моим товарищам по команде. Такие вечера, как этот, помогут мне стать лучше.



Симеоне сделал меня лучше, он вывел меня на мой новый уровень. Я хочу отплатить ему и клубу, болельщикам, моим товарищам по команде. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь. Я думаю, что болельщики хотят видеть меня таким, как сегодня. Я хочу принести им счастье, и сегодня они лягут спать счастливыми. Моя единственная цель вернуться сюда — сделать их счастливыми», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.



Матч «Милан» — «Атлетико» завершился победой «матрасников» со счётом 2:1. Один из голов гостей забил Гризманн, победный мяч на счету Луиса Суареса.