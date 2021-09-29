Бензема обошёл Рауля и занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, сообщается в «твиттере» Diario AS. Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) Бензема реализовал пенальти.

По количеству голов в Лиге чемпионов Бензема обошёл Рауля. Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (136). На втором месте находится нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси (120) и замыкает тройку рейтинга нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (75).

«Шериф» набрал 6 очков и возглавляет турнирную таблицу своей группы. «Реал» (3) занимает второе место. «Интер» и «Шахтер», в активе которых по 1 очку, замыкают таблицу группы. В следующем туре «Шериф» сыграет с «Интером», «Шахтёр» встретится с «Реалом».