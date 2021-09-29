Гвардиола отреагировал на гол Месси в ворота «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в Лиге чемпионов. Напомним, в матче второго тура группового этапа парижане обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

«Гол был фантастическим», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, в этом матче Месси забил дебютный гол за «ПСЖ». В этот момент результативной передачей отметился форвард Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».