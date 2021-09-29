Болельщица «Шинника» рассказала о ходе массового задержания во Владимире

Болельщица «Шинника» Анастасия Локалова раскрыла подробности массового задержания фанатов ярославской команды во Владимире.



«Если коротко: на матч приехало два автобуса болельщиков. Под сопровождением полиции и ДПС мы пошли к стадиону. Нам показывали жезлом куда идти. Прошли досмотр. Подошли к трибуне. И тут всё началось. Появление оцепления из полиции и Росгрардии. Требования пройти в автозаки для оформления нарушения ПДД (перехода в неположенном месте). Должности не называли. Возникает вопрос — почему полиция, а не ДПС? Откуда столько представителей власти? Болельщики не понимали что происходит, и тупо стало страшно. Полиция стала принудительно по одному вытаскивать людей за руки, за ноги. Люди сопротивлялись, так как не знали, кто их вытаскивает. Видели только форму и погоны. В результате полиция навытаскивала два автозака болельщиков, закрыла двери и увезла в неизвестном направлении. Потом было ещё две партии по 3 автозака. Я была в последней. По приезде я испытала шок. Все, кого ранее увозили, находились на улице в решётке под дождем. Ни о каких социальных дистанциях там даже нет и речи. Два часа у стадиона под дождём, один час в решётке, а у кого-то до трёх доходило. Далее разные кабинеты, фотографии, допросы… На наши вопросы не отвечали. Статью для задержания не сообщали. Воды не давали. Потом меня перевели в другое здание для распределения в камеру. Там мне стало плохо. Приехала скорая. По рекомендации врачей меня отпустили.



Говорили ли за что задержали? Изначальная информация требования пройти в автозаки для оформления нарушения ПДД. Это было около 16:00. Когда меня отпускали в районе 00:30, мне выдали повестку на 30 сентября в г. Владимир для рассмотрения вопроса о составлении в отношении меня протокола административного правонарушения. Без указания какой-либо статьи, просто пробелы. Сказали только на словах статья 20.2 часть 2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка».



В камерах не было отопления, тёмные влажные комнаты, подобие кровати — это сварная конструкция из трубы и листа метала. Ржавые краны. Туалет открытый, стоячий и весь в фекалиях. После оформления ребятам давали матрас и подушку. У болельщиков были подозрения на переломы, их потом увезли на рентгены. У некоторых были проблемы с сердцем. Сотрудники полиции относились к задержанным негативно. Они были раздражены, что мы их задерживаем, и они вынуждены находиться с нами», — приводит слова Локаловой Sport24.

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