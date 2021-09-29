Тренер «Шерифа» ответил Кюйту на слова, что молдавскому клубу не место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1) ответил на слова нидерландского футболиста Дирка Кюйта, ранее заявившего, что молдавскому клубу не место в еврокубке.



«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре. Мне не думаем, что уже совершили что-то сверхъестественное. Действительно счастлив после такой игры с таким клубом, как «Реал». Эмоции зашкаливают. Я благодарен своим ребятам за то, что они сделали в этой встрече. Мы действительно команда. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место, и мы его заслуженно добыли», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.

«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.