Тренер «Шерифа» ответил Кюйту на слова, что молдавскому клубу не место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:1) ответил на слова нидерландского футболиста Дирка Кюйта, ранее заявившего, что молдавскому клубу не место в еврокубке.
«Я рад, что мы нарушили его идиллию. Дальше мы будем работать от игры к игре. Мне не думаем, что уже совершили что-то сверхъестественное. Действительно счастлив после такой игры с таким клубом, как «Реал». Эмоции зашкаливают. Я благодарен своим ребятам за то, что они сделали в этой встрече. Мы действительно команда. В нашу сторону летели стрелы со стороны больших футболистов, но мы доказываем, что это наше место, и мы его заслуженно добыли», — сказал Вернидуб на пресс-конференции.
«Шериф» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D. «Реал» (3) — на 2-м месте.
- 29 сентября 2021
-
11:50
-
11:46
-
11:32
-
11:25
-
11:10
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:44
-
10:35
-
10:33
-
10:20
-
10:13
-
09:55
-
09:40
-
09:39
-
09:39
-
09:17
-
09:11
-
08:30
-
07:14
-
06:44
-
06:18
-
05:54
-
05:45
-
05:34
-
04:56
-
04:40
-
04:23
-
04:04
-
03:48
-
03:34
-
02:58
-
02:40
-
02:22