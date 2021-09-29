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Каземиро прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

Каземиро прокомментировал поражение «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»
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Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро прокомментировал результат матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Шерифом» (1:2).

«Это футбол. Одна команда пробила по воротам более 20 раз и хорошо играла, другая ушла в защиту, дважды пробила и забила два гола. В футболе такое случается, нам нужно больше внимания уделять защите. Есть несколько способов проиграть матч, и в этот раз мы потерпели поражение. Мы хорошо поработали, вратарь соперников сделал много сейвов. Думаю, мы должны поздравить их.

Мы полностью контролировали игру, у нас была возможность забивать ещё. В этом сезоне у нас были плохие матчи, которые мы в итоге выигрывали. Сейчас получилось наоборот. Но если не реализуешь свои моменты, можешь за это поплатиться», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Реала».

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